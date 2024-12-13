Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt İzmir’in köklü temsilcisi Altınordu, 101. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Geçen yıl 100. yıl dönümü etkinliklerinde Anıtkabir’de düzenlenen büyük organizasyonun ardından bu yıl dönümü kutlamaları da anlamlı etkinliklere sahne olacak.

Etkinlik programı

101.yıl dönümü etkinlikleri, 26 Aralık Perşembe sabahı saat 10.00’da İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk bırakılmasıyla başlayacak. Burada düzenlenecek törende Altınordu’nun genç sporcuları, yöneticileri ve taraftarları bir araya gelecek.

Öğleden sonra saat 12.00’de ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda anlamlı bir tören düzenlenecek. Altınordu U17 Takımı’nda forma giyen 22 futbolcu için "Profesyonelliğe Geçiş Yemin Töreni" gerçekleştirilecek. Törende genç futbolcular ailelerinin huzurunda profesyonel futbol hayatlarına ilk adımı atacak.

Geçmişte Anıtkabir’e damga vurmuştu

Altınordu, 100. yıl kutlamalarında Türkiye’nin dört bir yanındaki futbol okullarından gelen 1300 sporcu, antrenör, veli ve yöneticilerden oluşan 1700 kişilik kafileyle Anıtkabir’i ziyaret etmişti. Türk bayraklarıyla Başkent’te unutulmaz bir görüntü oluşturan kırmızı-lacivertliler, bu yılki kutlamalarda da genç sporcularını merkezine alıyor.

Altınordu’nun vizyonu

Altınordu, “İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu” vizyonuyla Türk futboluna değer katmayı sürdürüyor. 101. yıl etkinlikleri de bu vizyonun bir yansıması olarak, genç futbolcuların geleceğine anlamlı bir başlangıç sunacak.