Bandırmaspor, 1. Lig'e yükselme yolunda önemli bir adım atmak için Gençlerbirliği'ni konuk ederken, her iki takım da 15 Aralık Pazar günü Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Bandırmaspor: Yüksek form devam ediyor

Son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Bandırmaspor, ligde 31 puanla 2. sırada yer alıyor. Ev sahibi olarak, bu maçta galibiyet hedefliyor.

Gençlerbirliği: Deplasmanda galibiyet peşinde

Gençlerbirliği ise son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 22 puanla 11. sırada yer alan Gençlerbirliği, deplasmanda galibiyet arayacak.

Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 15 Aralık Pazar

Saat: 13.30

Kanal: beIN Sports 2

Stadyum: Bandırma 17 Eylül Stadı

Hakem: Yiğit Arslan

Yan Hakemler: Kemal Mavi, Kürşathan Akın