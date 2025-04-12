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Goller: Ahmet Ülük (dk. 10 ve 88) (Adana 1954 FK)

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftasında Altınordu, sahasında karşılaştığı Adana 1954 FK’ya 2-0 mağlup oldu.

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