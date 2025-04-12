İzmir'de Şafak Operasyonu Çok Sayıda Firari Şüpheli Yakalandı

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Operasyona 264 personel katılırken, belirlenen 103 adrese yapılan baskınlar sonucu toplamda 143 firari şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, sabah saatlerinde aranan şahıslara yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı baskınlar, il genelinde 103 adrese yapıldı.

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