İzmir'de Şafak Operasyonu Çok Sayıda Firari Şüpheli Yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, sabah saatlerinde aranan şahıslara yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı baskınlar, il genelinde 103 adrese yapıldı.
143 firari şüpheli yakalandı
Operasyona 264 personel katılırken, belirlenen 103 adrese yapılan baskınlar sonucu toplamda 143 firari şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: İHA