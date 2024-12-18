TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk yarısını 3. sırada tamamlayan Altınordu, ilk yarının son haftasında son sıradaki Afyonspor deplasmanına çıkıyor. Son iki maçından yalnızca 1 puan alabilen İzmir temsilcisi, bu kez hata yapmak istemiyor. Altınordu, deplasmandan 3 puanla ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Rakiplerin durumu Altınordu'ya avantaj sağlayabilir

Grupta 38 puanlı lider Sarıyer, 36 puanlı Batman Petrolspor, Altınordu, Kastamonuspor ve diğer Play-Off adayları arasında kıyasıya bir yarış devam ediyor. Bu hafta Sarıyer - İskenderunspor ve 24Erzincanspor - Batman Petrolspor maçları, zirve hattında dengeleri değiştirebilecek kritik karşılaşmalar arasında yer alıyor. Afyonspor karşısında alınacak bir galibiyet, rakiplerin puan kaybetmesi halinde Altınordu’yu zirveye daha da yaklaştırabilir.

Altınordu’nun deplasman formu

Son iki deplasman maçında Karaköprü Belediyespor'u 4-2, Adana 01 FK'yı 2-0 mağlup eden Altınordu, bu kez de Afyonspor’u mağlup ederek deplasmanda üst üste üçüncü galibiyetini hedefliyor. Bu başarı, kırmızı-lacivertlilere dış sahada ilk kez 3’te 3 yapma şansı tanıyacak.

Play-Off hattı

1. Sarıyer: 38 puan

2. Batman Petrolspor: 36 puan

3. Altınordu: 32 puan

4. Kastamonuspor: 32 puan

5. İskenderunspor: 28 puan

6. 24Erzincanspor: 28 puan

Altınordu’nun Afyonspor karşısında alacağı sonuç, ligin ilk yarısındaki performansını belirleyecek önemli bir etken olacak. Kırmızı-lacivertliler, kritik haftada hata yapmayarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor.