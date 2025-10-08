2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak düşme hattında yer aldı; geçen sezonki performansından oldukça uzak.

Altınordu düşme hattında

Altınordu, 2024-25 sezonunda gurbetçi oyuncular ve maliyeti düşük kadro ile ilk 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak 15 puan toplamış ve 5’inci sırada yer almıştı. İzmir ekibi Play-Off oynayarak başarılı bir grafik çizmişti. Ancak 2025-26 sezonunda aynı periyodu 3 puan ve 17’nci sırada tamamlayarak düşme hattına geriledi.

Yaz döneminde kulübü devretme kararı alan başkan Seyit Mehmet Özkan, kriterlere uygun yatırımcı bulamayınca kadroyu son anda yeniledi.

Geçen sezonki takımdan 20 futbolcu ile yollar ayrıldı.

Kiralık olarak giden oyuncular geri çağrıldı.

Dış transferde Fırat Başkaya, Birhan Elibol, Alper Emir Aksoy, İzlem Anıl Balakkız, Kerim Avcı, Berat Kalkan ve Serkan Dursun kadroya katıldı.

Yenilenen kadroya rağmen Altınordu, sezonun ilk haftalarında beklenen performansı sergileyemedi.

İzmir temsilcisinin bu sezonki düşük puan ve kötü performans grafiği, takımda acil toparlanma ihtiyacını ortaya koyuyor. Teknik ekip ve yönetim, ilerleyen haftalarda toparlanma için planlar yapıyor.