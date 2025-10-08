İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca’nın en işlek noktalarından biri olan Beyazıt Aykut Parkı’nı yenileyerek modern, yeşil ve güvenli bir yaşam alanına dönüştürdü. Parktan faydalanan mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Buca’da dönüşüm sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “sağlıklı kent” hedefi doğrultusunda başlatılan park yenileme çalışmaları Buca’da devam ediyor. Hasanağa Bahçesi ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’nın ardından, Şirinyer’deki Beyazıt Aykut Parkı da baştan sona yenilendi.

Menderes Caddesi ile Mehmet Akif Caddesi’nin kesişimindeki 2 bin 500 metrekarelik alan, yurttaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeniden tasarlandı. Park ve Bahçeler Dairesi, Fen İşleri ve Yapı İşleri dairelerinin ortak çalışmasıyla park modern bir görünüme kavuştu.

Yapısal yenileme ve yeni alanlar

Parkın içinde yer alan, yıllardır işlevini yitirmiş süs havuzu kaldırıldı. Yerine daha az yer kaplayan modern bir havuz yapıldı ve geniş oturma alanları oluşturuldu. Çöp kutuları yenilendi, ayrıca mahalle sakinlerinin isteğiyle modüler bir tuvalet eklendi. Mehmet Akif Caddesi üzerindeki refüj de yeniden düzenlenerek yaya güvenliği artırıldı.

Karanlık noktalar aydınlatıldı

Akşam saatlerinde güvenliği artırmak amacıyla parkın aydınlatma sistemleri yenilendi. Karanlık alanlar ortadan kaldırıldı, böylece parkın 24 saat kullanılabileceği güvenli bir ortam oluşturuldu.

6 bin yeni bitki dikildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Peyzaj Mimarı Aysu Demir, parkın peyzajında İzmir iklimine uygun 6 bin yeni bitki kullandıklarını belirtti. Demir, “Uzun süredir çalışmayan havuzu estetik şekilde yeniledik. Parkı daha modern ve doğayla iç içe bir alan haline getirdik” dedi.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ramazan Yurtçu, “Göreve geldiğimde parkın hali içler acısıydı. Cemil Başkanımız duyarlı davrandı, gelip yerinde inceledi. Yenilenen haliyle gerçekten çok güzel oldu” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Cemil Kökyar, “Burası eskiden kötü durumdaydı, geçilmezdi. Şimdi tertemiz oldu, havuzu da çok güzel” dedi.

Bir diğer mahalleli Mustafa Sağlam ise “Tuvalet yapılması çok iyi oldu, güvenlik arttı, yeşil alan çoğaldı. Hava almak çok güzel” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Özer Özasfar, “Eskiden alkol alanlar vardı, güvenli değildi. Şimdi yaşlılarımız rahatça oturuyor, büyük bir nimet” dedi.

Fatma Özel ise “Pazar dönüşü gelip dinleniyoruz. Uzun yıllardır böyle güzel bir yer görmedim” diye konuştu.