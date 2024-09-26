TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Altınordu, pazar günü evinde lider 24Erzincanspor’u ağırlayacak. Bu karşılaşma, Altınordu’nun eski teknik direktörü Gökhan Ünal ile de yeniden buluşması anlamına geliyor. İlk teknik direktörlük deneyimini 2022-23 sezonunda Altınordu’da yaşayan Ünal, o sezon takımın başında 7 maça çıkmış ancak 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak takımdan ayrılmıştı.

Altınordu'daki son maçında ceza almıştı

Bu sezon 24Erzincanspor’un başına geçen Gökhan Ünal, takımını 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle liderliğe taşıdı. Ünal, Altınordu’daki son maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle aldığı 2 maç men cezasını bu sezon tamamladı.

Öte yandan, 24Erzincanspor’da ödeme sorunu nedeniyle futbolcuların antrenmanları boykot ettiği ve ödeme yapılmazsa İzmir’e gitmeme kararı aldıkları iddia edildi. Gökhan Ünal’ın bu gelişmeler karşısında nasıl hareket edeceği merakla bekleniyor. Altınordu ise rakibini yenerek zirveye yaklaşmak istiyor.