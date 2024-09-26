İstanbul’da 2009 yılında vahşice katledilen Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Bu adım, uzun süredir tartışma konusu olan Garipoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin şüphelerin giderilmesi amacıyla atıldı.

10 yıl sonra fethi kabir kararı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Münevver Karabulut cinayetiyle bağlantılı olarak 2014 yılında cezaevinde intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verdi. Bu gelişme, Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Özellikle Garipoğlu’nun ölümüne dair kamuoyunda süregelen şüpheler, mezarın açılması talebinin temelini oluşturdu. Avukat Epözdemir, mezarın açılma talebinin Başsavcılık tarafından kabul edilmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Paylaşımlar fethi kabir kararında etkili oldu

Cem Garipoğlu’nun ailesinin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, mezarın açılmasına neden olan en önemli unsurlardan biri olarak gösteriliyor. Münevver Karabulut’un katledildiği evdeki koltukların üzerinde poz vererek bu görüntüleri paylaşan aile, büyük tepkilere neden olmuştu. Bu paylaşımlar, savcılık tarafından Garipoğlu’nun mezarının açılması için geçerli bir sebep olarak değerlendirildi. Ayrıca, Karabulut ailesi de Garipoğlu’nun gerçekten cezaevinde intihar edip etmediğine dair şüphelerini defalarca dile getirmişti.