Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında evinde Elazığspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçta 33. dakikada kırmızı kart gören Altınordu, 10 kişi kalınca zorlansa da Elazığspor’a geçit veremedi.
Altınordu evinde Elazığspor’a kaybetti
Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda oynanan karşılaşmada, Altınordu FK, Elazığspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın 33. dakikasında Altınordulu Burak Gültekin’in ceza sahasında topa eliyle müdahale etmesi sonucu hakem penaltı kararı verdi ve Burak Gültekin direk kırmızı kartla oyundan atıldı.
Elazığspor öne geçti
Elazığspor’un penaltıyı kullanan Halil İbrahim Sönmez’in şutunda Altınordu kalecisi Arif Şimşir gole izin vermedi. Ancak 37. dakikada, Elazığspor’dan Muhammet Ömer Çakı’nın attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti. Farkı 41. dakikada Erkan Eyibil’in golüyle 2’ye çıkaran Elazığspor, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Altınordu Umutlandı, Fakat Yeterli Olmadı
İkinci yarıya umutla başlayan Altınordu, 62. dakikada Keni Var Uzun’un golüyle farkı 1’e indirdi: 1-2. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Elazığspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Altınordu Düşme Hattında, Elazığspor Play-Off’a Yaklaştı
Bu sonuçla Altınordu, 2 puanla düşme hattında kalırken, Elazığspor 8 puana ulaşarak Play-Off yarışına tutundu.