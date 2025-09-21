Manisa’nın Salihli ilçesinde ceviz toplarken elindeki demir sopanın elektrik teline değmesi sonucu akıma kapılan 44 yaşındaki H.K. ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan H.K. hastaneye kaldırıldı.
Elektrik akımına kapılan H.K. ağır yaralandı
Manisa’nın Salihli ilçesinde Yılmaz Mahallesi'nde 44 yaşındaki H.K., ağaçtan ceviz topladığı sırada elindeki demir sopanın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan H.K. merdivenden düşerek ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, H.K.’yi özel bir hastaneye kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan H.K.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Yetkililer, yaralı kişinin tedavi sürecinin kritik aşamada olduğunu ve durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.