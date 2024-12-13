TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta, geçtiğimiz hafta evinde İskenderunspor'a 2-1 yenilerek iç sahadaki ilk mağlubiyetini alan Altınordu, zirve yarışında kritik bir mücadeleye çıkacak. 31 puanla 3. sırada bulunan İzmir ekibi, 37 puanla lider durumda olan Sarıyer’i bugün konuk edecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda oynanacak bu önemli karşılaşma, 14.00’te başlayacak ve hakem Berkan Çetin tarafından yönetilecek.

Altınordu, son 4 haftalık galibiyet serisinin sona erdiği İskenderunspor mağlubiyetinin ardından moral bulmak istiyor. Ancak karşılarında, 7 maçtır galip gelen ve namağlup lider olan Sarıyer bulunuyor. Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Zorlu bir mücadele olacak, ancak sahaya galibiyet için çıkacağız. Taraftarımızın desteğiyle bu zorlu rakibimize karşı elimizden gelenin en iyisini yaparak, Sarıyer’in namağlup unvanını sona erdirmek istiyoruz" dedi.

İzmir temsilcisinde, sakatlığı süren santrfor İlkan Sever bu maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise 250 TL olarak belirlendi. Altınordu, bu kritik karşılaşmayı kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.