Dünyanın en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan 2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Turnuva öncesinde Avrupa elemeleri için heyecan verici kura çekimi sona erdi ve Türkiye’nin rakipleri belli oldu.

Bu dev organizasyona Avrupa’dan 16 ülke katılım hakkı elde edecek. Elemelerde gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası’na katılacak. Kalan 4 takım ise grup ikincileri ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelen takımlarla oynanacak play-off maçları sonucunda belirlenecek.

Türkiye’nin maç takvimi

Türkiye, kura çekimine ikinci torbadan katıldığı için güçlü rakiplerle eşleşme ihtimali bulunuyordu. Ay-yıldızlılar, 4’lü grupta mücadele edecek ve eleme maçları Eylül 2025’te başlayacak. Beşli grupların maçları ise Mart 2025’te başlayacak.

Dünya Kupası detayları

Turnuva Formatı : 12 grupta 48 takım

: 12 grupta 48 takım Toplam Maç Sayısı : 104

: 104 Açılış Maçı : 11 Haziran 2026 – Azteca Stadyumu, Meksiko, Meksika (Kap: 83.000)

: 11 Haziran 2026 – Azteca Stadyumu, Meksiko, Meksika (Kap: 83.000) Final Maçı: 19 Temmuz 2026 – MetLife Stadyumu, New Jersey, ABD (Kap: 82.500)

Dünya Kupası’na Avrupa elemelerinden katılmak için mücadele edecek Türkiye, tarih yazmak ve en büyük sahnede yer almak için rakipleriyle kıyasıya bir rekabete girecek.

Dünya Kupası Elemeleri'nde kura sonucu gruplar ise şu şekilde oluştu:

A GRUBU: Almanya / İtalya (Kazanan), Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg,



B GRUBU: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova,



C GRUBU: Portekiz / Danimarka (Kaybeden), Yunanistan, İskoçya, Belarus,



D GRUBU: Fransa / Hırvatistan (Kazanan), Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan,



E GRUBU: İspanya / Hollanda (Kazanan), TÜRKİYE, Gürcistan, Bulgaristan

F GRUBU: Portekiz / Danimarka (Kazanan), Macaristan, Ermenistan



G GRUBU: İspanya / Hollanda (Kaybeden), Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta,



H GRUBU: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino,



I GRUBU: Almanya / İtalya (Kaybeden), Norveç, İsrail, Estonya, Moldova,



J GRUBU: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn



K GRUBU: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra,



L GRUBU: Fransa / Hırvatistan (Kaybeden), Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık