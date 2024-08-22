Futbolcu yetiştirme konusunda ve altyapı tesisleriyle Türkiye'de örnek olan, alt yaş kategorilerinde yıllardır pek çok ulusal ve uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapan Altınordu, yeni projeleri hayata geçirmek için harekete geçti. Kırmızı-lacivertli kulüpte eylül ayından itibaren Altınordu Football Days (Altınordu Futbol Günleri) etkinliklerinin başlayacağı açıklandı. Altınordu Başkanı Başkan Seyit Mehmet Özkan, etkinlikler için kulübün eski yöneticilerinden Gökhan Göktürk'le iş birliği yaptı.

Son olarak Adana Demirspor'da sportif direktörlük yapan Göktürk ile ilk kez Bucaspor döneminde çalıştıklarını hatırlatan Özkan, "Kendisi büyük bir marka olan U12 İzmir Cup'ı kazandıran yöneticidir. Birçok turnuva ve organizasyon yapabileceğimizi iletti. Benim aklıma gelmeyen şeyleri yapmak istiyor. Altınordu'nun tüm tesislerini ona açtık. Etkinlikler, organizasyonlar sorumlusu olarak başımızda olacak. Bizim ülkemizde öyle sistemler kurmalıyız ki her yıl 10 tane Arda Güler bulmalıyız. Benim kendi motivasyonum ve misyonum bu yönde" dedi.

"Altyapıcı olmaya devam edeceğim"

Türk futbolu içinde alt yapıcı olmaya devam edeceğini vurgulayan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben çocukları yetiştirip 17 yaşında onları A Takıma kazandırmaya çalışıyorum. Ben çocukların gelişiminde 18 yaşına kadar varım. Sonrasında yokum. Nasıl alt yapılarda sorun varsa yukarılarda da büyük sorunlar var. Bu sorunların içinde yaşayan ve bilenler olarak Gökhan Göktürk’ün “Altınordu Football Days” yapma isteğini kabul ettim. İstediği gibi organizasyonlar yapabileceğini kendisine söyledim. Bizim ülkemizde öyle sistemler kurmalıyız ki her yıl 10 tane Arda Güler bulmalıyız. Benim kendi motivasyonum ve misyonum bu yönde. Gökhan’ın da bizim felsefemizi tamamlayan şeyler ortaya koyması beni mutlu etti. Kendisi rahat rahat sportif direktör olup takımları yönetmek varken böylesine bir işe girişti. Benim aklıma gelmeyen şeyleri yapmak istiyor. Altınordu’nun tüm tesislerini ona açtık. Etkinlikler organizasyonlar sorumlusu olarak başımızda olacak” .

İlk etkinlik 7-8 Eylül'de

Altınordu Football Days etkinliğinin ilkinin 7-8 Eylül tarihlerinde Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirileceğini açıklayan Başkan Özkan, “O tarihlerde futbolda maç analiz yöntemleri etkinliğimiz olacak. Avrupa’nın şef analizcileri gelecek. Teknik Direktör Hikmet Karaman da katılacak. Çok güzel şeyler olacak” dedi.

Altınordu’nun Avrupa ve Türk futboluna sayısız futbolcular kazandırdığını ve kazandırmaya devam ettiğini kaydeden Özkan, “Çağlar ve Cengiz’i Türk ve Avrupa futboluna armağan ettik.İkisi de büyük kulüplerde oynadılar. Keşke Türkiye’ye dönmeselerdi. Benim hayalim Altınordu’dan çıktıktan sonra Avrupa’ya gönderdiğimiz oyuncularımız son sezonlarında bedel almadan bizde bir yıl oynayıp kariyerini tamamlasa. Biz bunu geçmişte Hasan Kabze ile gerçekleştirmiştik. 10 yaşında aldığın çocuğun futbolcu olup kariyerini yetiştiği kulüpte tamamlaması ne güzel bir şey olurdu diye düşünüyorum” diye konuştu.

Gökhan Göktürk: Harika işler yapacağız

Vina Football yöneticisi Gökhan Göktürk de kendisine Türk futboluna girme fırsatı sağlayan Başkan Seyit Mehmet Özkan’a teşekkür etti. Göktürk, “Başkanımız ile U12 İzmir Cup’ı organize etmiştik. O yıllarda Türkiye’de turnuva kültürü dahi yoktu. Altınordu organizasyonu altında yine büyük turnuvalar yapacağız. Nisan ayında PSG, Manchester City ve Bayern Münih Takımlarının katılacağı bir turnuvamız olacak. “Altınordu Football Days” ile büyük işler yapacağız” dedi.