Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye genelindeki 32 ilde 173 arsayı açık artırma ile satışa çıkaracak. Muhammen bedeli 6 milyar 652 milyon 259 bin 73 lira olan toplam 6 milyon 887 bin 928 metrekare büyüklüğündeki arsalar, konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ve akaryakıt istasyonu alanlarını kapsıyor.

Satışa sunulan iller ve arsalar

Açık artırmaya sunulacak arsalar Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van illerini kapsıyor.

Ankara: Etimesgut’ta rekreasyon ve konut alanları

Etimesgut’ta rekreasyon ve konut alanları Bayburt: Tarım ve hayvancılık tesis alanları

Tarım ve hayvancılık tesis alanları Diyarbakır: Konut ve ticaret alanları

Konut ve ticaret alanları İstanbul: Konut ve rekreasyon alanları

Konut ve rekreasyon alanları İzmir: Sanayi depolama alanları ve konut alanları

İhale ve vade bilgileri

Açık artırma 29 Ağustos'ta saat 10:30'da başlayacak. İhaleler, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca, internet üzerinden "www.emlakyonetim.com.tr" adresinden teklif verilebilecek. Alıcılar, arsaları yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile satın alabilecek.

Ayrıntılar ve başvuru

Satışa ilişkin detaylı bilgi ve başvuru için TOKİ'nin resmi sitesi "www.toki.gov.tr" ve emlak yönetim sitesi "www.emlakyonetim.com.tr" ziyaret edilebilir. Ayrıca, 444 86 54 numaralı telefondan da bilgi alınabilir.