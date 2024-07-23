TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu’nun yeni transferi Tahsin Çakmak, takımın yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi. Çakmak, yoğun bir tempoda çalıştıklarını ve takım içinde iyi bir uyum yakaladıklarını söyledi. Çakmak, “Şu an çok yoğun çalışıyoruz, herkes çok iyi hazırlanıyor. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bize böyle bir imkan sağladığı için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ben burada çok mutluyum, çocuklar beni iyi karşıladı. Herkes birbiriyle iyi anlaşıyor, şu an bir sıkıntı yok. Umarım sezon boyu bu şekilde devam eder” diye aktardı.

Çakmak, Türkiye'deki ilk sezonunda rakipleri tanımadığını ancak maçlarda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

"İlk hedefimi gerçekleştirdim"

Altınordu Akademisi'nden A Takıma yükselen Arif Asaf Gültekin, kampın iyi bir şekilde sürdüğünü ve takım içinde güzel bir uyum sağladıklarını ifade etti. Gültekin, “Çalışmalarımız gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Burada çok iyi bir uyum sağladık, güzel bir aile olduk. Böyle devam etmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki ligde de iyi bir başarı elde edeceğiz. İlk hedefim profesyonel olup A takıma çıkmaktı, bunu gerçekleştirdim. Bu yıl da güzel performans gösterip formayı alıp daha iyi yerlere götürmeye çalışacağım” dedi.

Yoğun çalışma ve yüksek motivasyon

Altınordu, yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Takımın yeni transferleri ve akademiden yükselen genç yetenekler, yüksek motivasyonla çalışmalara katılıyor. Bu hazırlık dönemi, Altınordu’nun yeni sezonda başarılı sonuçlar alması için büyük bir önem taşıyor.

Sezon öncesi beklentiler

Altınordu’nun hedefi, sezon boyunca disiplinli bir şekilde çalışarak ligde üst sıralara tırmanmak. Takım, yeni transferler ve genç yeteneklerle güçlenmiş kadrosuyla, taraftarlarına umut vadediyor. Teknik heyet ve oyuncular, sezon boyunca yüksek performans göstererek başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.