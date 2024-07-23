Ünlü oyuncu Ezgi Mola, işletmeci Mustafa Aksallı ile evliliği ve oğlu Can'ın doğumuyla hayatında derin bir değişim yaşadığını açıkladı. Anneler Günü'nde bir dergiye verdiği röportajda, annelik deneyimini ve bu sürecin kendisinde nasıl bir etki yarattığını anlattı.

Mola, Mustafa Aksallı ile sade bir törenle evliliğini tamamladıktan sonra oğlu Can'ın hayatlarına katılmasıyla yeni bir aile oluşturduklarını belirtti. Oyuncu, annelik deneyiminin kendisinde derin duygusal ve kişisel dönüşümler yarattığını vurguladı. Oğlu Can'ın hayatına odaklanarak kendi hayatının da yeniden şekillendiğini ifade etti.



Mola, oğlu Can'ın giyimine özen göstererek onun rahat ve sağlıklı olmasını sağladığını dile getirdi. Pusetinin içliği ve tulumuyla çocuğunun her zaman konforunu düşündüğünü belirtti. Kadına karşı saygıyı ve cinsiyet eşitliğini ön planda tutmanın önemine vurgu yapan Mola, oğlu için bir "paşa çocuğu" olmaması gerektiğini ve ona centilmenlik öğretmek istediğini söyledi.