İzmir temsilcisi Altınordu, 2024 yılı ara transfer dönemindeki 5. transferini gerçekleştirdi. Altınordu, 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Görkem Akdere'yi Ankara Keçiörengücü'nden sezon sonuna kadar kiralayarak kadrosuna kattı.

İmza töreni gerçekleşti

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan imza törenine, Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz katıldı. Kırmızı-lacivertli kulüp, "Görkem Akdere'ye Altınordu'muza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" açıklaması yaptı.

Genç savunmacı kariyerine Altınordu'da devam edecek

Sezonun ilk yarısında 3. Lig ekibi Türk Metal 1963'te kiralık olarak 11 maça çıkan Görkem Akdere, kariyerinde 2. Lig'de 24, 3. Lig'de 17, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giydi. Altınordu, önceki transferlerde de Uğur Çetinkaya, Koray Dağ, Ali Barak ve Alparslan Baran ile sözleşme imzalamıştı.