Müzik kariyerine "Küçük Emrah" olarak başlayan ve yıllar içinde hem şarkıcılık hem de oyunculuk alanında büyük bir başarı yakalayan Emrah, bu kez servetiyle gündeme geldi. Ünlü sanatçının, kazancını gayrimenkule yatırdığı ve 330 dairesinin olduğu öne sürüldü. Aylık kira gelirinin ise 10 milyon TL’ye ulaştığı iddia edildi.

Spor kompleksi ve lüks dükkanlar da listede

Emrah’ın gayrimenkul yatırımları sadece dairelerle sınırlı değil. İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldığı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL değerinde lüks mülkleri olduğu da biliniyor.

Sanat dünyasından kazandıklarını emlak sektörüne yatırarak büyük bir servet sahibi olan Emrah, İstanbul ve Bodrum’daki yatırımlarıyla dikkat çekiyor.