Altınordu, geçtiğimiz sezon Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde yer alan Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nı lig kriterlerine uygun hale getirerek sezonun ilk haftasında Nazilli Belediyespor'u bu tesiste ağırlamıştı. Ancak sezonun geri kalanında futbolcuların talebi üzerine iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynama kararı aldı.

Sezon değişiklikleri ve tesis kullanımı

Geçen sezon Aziz Kocaoğlu Stadı'nın bakım çalışmaları nedeniyle Altınordu, ligde iki kez Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda maç yaptı. Yeni sezonda ise Altınordu, kendi tesislerinde iç saha maçlarını oynama planını yeniden gündeme aldı. Bu karar, kulübün kendi tesislerinde oynamanın getireceği avantajları değerlendirme isteğinden kaynaklanıyor.