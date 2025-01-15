TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Altınordu, cumartesi günü deplasmanda İnegölspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-lacivertli ekibin genç teknik direktörü Olcay Şahan, takımın galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağını belirtti.

"Sakatlık olmadan kampı tamamladık"

Antalya’da gerçekleştirilen devre arası kampının oldukça başarılı geçtiğini ifade eden Şahan, “Kampımız çok güzel ve verimli geçti. Gereken çalışmaları bu süreçte tamamladık. Önceliklerimizden biri kampı sakatlık olmadan tamamlamaktı. Altyapıdan oyuncularımızı da kampımıza dahil ettik ve son durumlarını gözlemledik” dedi.

"Tek odağımız deplasmandan 3 puanla dönmek"

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Altınordu’nun teknik patronu, ligde maç maç ilerlemenin önemine değinerek, “Bizim hedefimiz her maçı ayrı bir final gibi görmek. Şu anda tek odağımız zorlu İnegöl deplasmanından 3 puanla dönmek. Sezon başında belirlediğimiz hedeflere doğru kararlılıkla ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Altınordu’nun İnegölspor karşısında sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Kaan Baysal ve tedavisi süren forvet İlkan Sever forma giyemeyecek. İzmir temsilcisi, eksiklere rağmen galibiyet hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.