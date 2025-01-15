İzmir Kuyumcular Odası, altın yatırımcıları ve altın almak isteyen vatandaşlar için 15 Ocak 2025 tarihli güncel altın fiyatlarını canlı altın ekranından duyurdu. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını gibi farklı altın türlerinin fiyatları, İzmir’deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarıyla canlı olarak güncelleniyor. İzmir Kuyumcular Odası’nın güncel altın fiyatlarına dair tüm detayları sizler için derledik. Altın piyasasında değişkenlikleri takip etmek ve doğru yatırımı yapmak için güncel fiyat listesini takip edin. İşte canlı kuyumcular odası fiyat listesi…

İzmir kuyumcular odası altın fiyatı

İzmir Kuyumcular Odası, altın piyasasındaki en güncel fiyatları vatandaşlarla paylaşıyor. Yatırımcılar ve altın almayı düşünenler için önemli bir kaynak olan bu fiyat listesi, 22 ayar altından çeyrek altına ve gram altına kadar birçok farklı altın türünü kapsıyor. Canlı olarak güncellenen fiyatlar, İzmir’deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarını yansıtıyor. İşte İzmir Kuyumcular Odası güncel altın fiyatları ve canlı altın listesi

İzmir canlı altın fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası tavsiye edilen satış fiyatlarına göre; gram altın 3030 liradan, Cumhuriyet altını 21230 liradan, çeyrek altın 5300 liradan, yarım altın 10600 liradan, ziynet altın 21200 liradan satışa sunuluyor. Canlı kuyumcular odası fiyat listesine göre 22 ayar altın 3030 liradan, 18 ayar altın 2620 liradan, 14 ayar altın 2460 liradan satışa sunuluyor. Has altın ise 3070.76 liradan satışa sunuluyor. Listede yer alan ONS altın ise 2688,6 liradan işlem görüyor.