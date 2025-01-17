TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Altınordu, zorlu İnegölspor deplasmanında önemli bir maça çıkıyor. Zirve yarışını sürdürmek isteyen İzmir ekibi, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Altınordu'nun eksik oyuncuları

Altınordu, sarı kart cezalısı Kaan Baysal ve sakatlığı devam eden İlkan Sever’den yoksun bir şekilde sahaya çıkacak.

İlk maçta Altınordu üstündü

Sezonun ilk haftasında Altınordu, İnegölspor’u 2-0’lık skorla mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapmıştı.

Ara transferde yeni hamleler yapıldı

Ara transfer döneminde Altınordu, kadrosunda değişiklikler yaparak 7 oyuncusunu kiralık gönderdi. Ayrıca Efeler 09 SFK'dan Uğur Çetinkaya ve TS Dortmund’dan Koray Dağ’ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.