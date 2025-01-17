Deniz Akkaya Ve 5 Kişiye 13 Yıl 4 Ay Hapis Cezası!

Ünlü televizyon sunucusu Deniz Akkaya, 2018 yılında eski menajeri Merih Yılmaz'a borcu olduğunu öne sürerek, 5 kişiyle birlikte Yılmaz'ı darp ettirip aracına el koymuştu. İddiaya göre, Akkaya Atina'dan ev almak için 20 bin Euro'ya ihtiyacı olduğunu belirterek menajeri Merih Yılmaz'a mesaj attı. Yılmaz, 70 bin lira bularak bu parayı Akkaya'nın avukatı Merih Erkul'a teslim etti. Beş gün sonra ise Akkaya, Yılmaz'a ofiste bir toplantıya katılmasını söyleyerek davet etti. Ancak o toplantı, menajerin darp edilmesine ve aracına el konulmasına yol açtı.

Soruşturma ve iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 kişi hakkında "Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Yapmak" ve "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından iddianame düzenlendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Adli tıp raporunda ise Yılmaz’ın yaralanmasının basit müdahalelerle giderilebileceği belirtildi.

Mahkemede savunmalar nasıldı?

Duruşmaya Merih Yılmaz (müşteki), Deniz Akkaya (sanık) ve diğer 5 sanık katıldı. Sanıklar, savunmalarında aracın devrini kendi rızalarıyla yaptıklarını, herhangi bir fiziksel darp ya da cebir uygulamadıklarını öne sürerek suçlamaları reddetti. Ancak savcı, Deniz Akkaya'nın alacak iddialarını belgelendiremediğini, Merih Yılmaz'ın bu iddiayı reddettiğini ve sanıkların birlikte hareket ederek Yılmaz'ın ofisten çıkmasına engel olduklarını, darp edip aracını ve telefonunu aldıklarını belirtti.

Savcının talebi ve mahkemenin kararı

Savcı, sanıkların Yağma suçundan 15 yıl hapisle yargılanmalarını talep etti. Mahkeme, yapılan savunmalar ve deliller doğrultusunda kararını açıkladı. Deniz Akkaya ve diğer 5 sanık, "Konutta Yağma" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından toplamda 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.