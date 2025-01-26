Geçtiğimiz hafta deplasmanda İnegölspor'la 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Altınordu TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün Kepezspor Futbol ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibinde Olcay Şahan'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ersan Parlatan ilk maçına çıktı. Kırmızı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Sami ile birlikte sakatlıkları bulunan Alper, Bahattin ve İlkan forma giymedi.

Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'ndaki mücadelede Altınordu, Serhat Öztaşdelen, Alper Tursun, Eren Tokat, Yusuf Şahin, Kaan Baysal, Burak Gültekin, Emre Aydınel, Hüseyin Bulut, Kaniwar Uzun, Uğur Çetinkaya ve Ali Çırak 11'i ile sahada yer aldı. Kepez ise Kağan Arıcan, Anıl Şahin, Onur Karakabak, Harun Toprak, Zafer Göktuğ, Talha Dinçer, Muzaffer Kocaer, Furkan Çil, Aykut Uluç, Melik Derin, Ahmet Hakan Demirli düzeni ile sahadaydı. İki takımın da çabası ilk yarıda gol atmak için yeterli olmayınca devre 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda baskısını artıran Altınordu 64. dakikada Uğur Çetinkaya ile öne geçti. Karşılaşmanın bu skorla bitmesi beklenirken uzatma dakikalarında sahneye çıkan Rüstem Yiğit Yıkılmaz, Kepez'e eşitliği getirdi: 1-1. Karşılaşma 1-1 sona ererken zirve mücadelesi veren Altınordu dördüncü sıradaki yerini korudu.