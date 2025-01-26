Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremlerin ardından bugüne kadar yapılması planlanan konutların yüzde 45'inin teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası işbirliğinde, deprem bölgesindeki ev ve iş yerleri yeniden inşa ediliyor. Bakanlığın açıklamasına göre bu kapsamda bugüne kadar yapılması planlanan konutların yüzde 45'i teslim edildi.

İl il teslim edilen konut sayıları

Hatay'da 13 bin 980, Malatya'da 6 bin 554, Gaziantep'te 1535, Kahramanmaraş'ta 7 bin 202, Adıyaman'da 6 bin 781, Osmaniye'de 1921, Adana'da 2 bin 945, Diyarbakır'da 822, Elâzığ’da 3 bin 353, Kilis'te 223, Şanlıurfa'da 991 olmak üzere toplam 46 bin 307 konut ve 149 işyeri hak sahibi belirlendi.

Adana'da 6 bin 700 konut ve 117 köy evi olmak üzere toplam 6 bin 817 bağımsız bölüm,

Adıyaman'da 27 bin 433 konut ve 3 bin 973 köy evi olmak üzere toplam 31 bin 406 bağımsız bölüm,

Diyarbakır'da 7 bin 665 konut, 255 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 920 bağımsız bölüm,

Elâzığ’da 8 bin 149 konut, 685 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 834 bağımsız bölüm,

Gaziantep'te 19 bin 428 konut, 52 işyeri ve 2 bin 995 köy evi olmak üzere toplam 22 bin 475 bağımsız bölüm,

Hatay'da 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 bağımsız bölüm,

Kahramanmaraş'ta 24 bin 420 konut, 30 iş yeri ve 10 bin 180 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 630 bağımsız bölüm,

Kilis'te 1713 konut, 4 iş yeri ve 439 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 156 bağımsız bölüm,

Malatya'da 20 bin 212 konut, 20 iş yeri ve 6 bin 93 köy evi olmak üzere toplam 26 bin 325 bağımsız bölüm,

Osmaniye'de 6 bin 391 konut, 6 iş yeri ve 940 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 337 bağımsız bölüm,

Şanlıurfa'da 6 bin 474 konut, 10 iş yeri ve 1029 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 513 bağımsız bölüm teslim edildi.

20 yıl borçlanmak suretiyle eve sahip olabiliyorlar

Devletin konut politikasına göre TOKİ ile müteahhit şirketlerinin yaptığı konutların maliyetinde devlet yüzde 60’ını karşılıyor. Depremzede ise geri kalan yüzde 40’ını karşılamak zorunda.

Sadece evi ağır hasarlı veya evi yıkılmış olan afetzede konutlara iki yıl ön ödemesiz 20 yıl borçlanmak suretiyle kredi veriliyor.

Krediden sadece depremden önce konutuna Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) sigortasını yaptırmış depremzedeler yararlanabiliyor.

Tapusu bulunan depremzedenin kalıcı barınma sorununda “çözümün” konut satışı olarak formüle edilmesi; kiracılık etmiş depremzedeyle ilgiliyse bir çözüm yolu sunulmaması ‘sosyal devlet’ kavramı açısından hâlâ tartışma konusu.