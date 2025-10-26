TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta Karacabey Belediyespor’a sahasında 1-0 mağlup olan Altınordu, bu sezon henüz galibiyet sevinci yaşamadı. İzmir ekibi, 9 maçta sadece 4 puan top

Altınordu kötü gidişata ‘dur’ diyemiyor

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altınordu, iç sahada Karacabey Belediyespor’a 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürdü. Bu sonuçla İzmir temsilcisi, ligde oynadığı 9 maç sonunda 4 beraberlik, 5 yenilgi aldı.

Kırmızı-lacivertliler bu performansla düşme hattında kalmaya devam etti. Özellikle iç sahada yaşanan puan kayıpları taraftarın tepkisini çekti.

Evinde kazanamıyor, deplasmanda tutunamıyor

Altınordu, bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçın tamamını kaybetti. Takım, topladığı 4 puanın yalnızca 1’ini Bornova Stadı’nda aldı.

Deplasmanda ise 3 beraberlik çıkarabilen İzmir ekibi, henüz galibiyet yüzü göremedi.

Geçen sezon Play-Off yarı finaline kadar yükselen Altınordu, bu yıl sergilediği performansla taraftarlarını endişelendirdi. Taraftarlar, sosyal medyada teknik heyet ve yönetimi eleştirerek “Altınordu eski günlerini arıyor” yorumlarında bulundu.

Altınordu cephesi, kötü gidişatı sonlandırmak için önümüzdeki haftalarda çıkışa geçmeyi hedefliyor. Teknik ekibin, özellikle hücum hattındaki verimsizlik ve savunma zafiyetine çözüm aradığı öğrenildi.

Altınordu’nun gelecek haftaki rakibi ise deplasmanda Bursaspor olacak.

