AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terör örgütü PKK’nın Türkiye’den çekilme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Efkan Ala, kararın “terörün tasfiyesine yönelik önemli bir adım” olduğunu söylerken, Ömer Çelik “çekilme kararının sürecin somut sonucu olduğunu” ifade etti.

PKK'nın çekilme kararı sonrası ilk açıklamalar

Terör örgütü PKK, Türkiye’den çekilme kararı aldığını açıkladı. Kararın ardından AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. İki isim de gelişmeyi “terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik” olarak değerlendirdi.

Efkan Ala: Yeni bir dönemin kapıları açılacak

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, kararı “terörün tasfiyesine yönelik önemli bir adım” olarak niteledi.

“İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz.” diyen Ala, terörün tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte Türkiye’de yeni bir dönemin kapılarının açılacağını ifade etti.

Ala, dünyada ve Türkiye’deki gelişmelerin ışığında bu sürecin öneminin daha da belirgin hale geldiğini belirtti.

“Enerjisini iç sorunlarıyla tüketmek yerine, imkân ve kabiliyetlerini Türkiye Yüzyılı hedeflerine yönelten bir Türkiye’nin kazananı 86 milyon vatandaşımız olacaktır.”

“Kaybeden ise ülkemizi istikrarsızlaştırmak isteyen, terörden ve şiddetten beslenenlerdir.”

Ala ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderliği sayesinde Türkiye’nin bu tarihi sorundan kurtulacağını vurguladı.

Ömer Çelik: Çekilme kararı sürecin somut bir sonucu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada PKK’nın çekilme kararını “terörsüz Türkiye” sürecinin ilerlemesinin somut bir sonucu olarak değerlendirdi.

Çelik, “PKK'nın Türkiye içindeki unsurlarıyla Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı ve illegal yapılarının feshi ve silah bırakması, sürecin asli gündemidir.” ifadelerini kullandı.

“Bu karar, Türk demokrasisinin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adımdır.”

"Terörsüz bölge hedefi, emperyalist vesayet girişimlerine karşı bir duruştur."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin ortaya koyduğu iradenin süreci bir devlet politikasına dönüştürdüğünü belirtti.

Sürecin provokasyonlardan korunması gerektiğini vurgulayan Ömer Çelik, yakın bölgede gelişen “kaos siyasetleri”ne karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

“Yakın bölgemizdeki sabotaj girişimlerinin farkındayız. Kararlılıkla yol haritasını işletiyoruz.”

Çelik ayrıca, farklı siyasi partilerin sürece destek vermesinin önemine değinerek, “Bu siyasal zenginliğin devletimizin nitelikleriyle uyumlu biçimde sürdürülmesi hedefe ulaşmada büyük önem taşıyor.” dedi.