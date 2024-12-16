1-0 geriye düştüğü mücadelede Sami Satılmış’ın golüyle skoru 1-1’e getiren kırmızı-lacivertliler, şampiyonluk iddiasını güçlendirdi ve rakibiyle arasındaki puan farkının açılmasına engel oldu.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının 53. dakikasında Sarıyer’in golüyle geriye düşen Altınordu, maç boyunca mücadelesini bırakmadı. Dakikalar 77’yi gösterdiğinde Sami Satılmış’ın attığı golle skoru eşitleyen ev sahibi ekip, kritik maçtan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Altınordu puanını 32’ye yükseltirken, zirvedeki Sarıyer ise 38 puana ulaştı. Ligde 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Sarıyer, namağlup unvanını korumayı başarsa da Altınordu’ya karşı yaşadığı puan kaybı şampiyonluk yarışını yeniden şekillendirdi.

Teknik direktör Hasan Özer, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Oyuncularımızın sergilediği mücadeleden memnunum. Lider karşısında aldığımız 1 puan değerliydi, ancak hedefimiz galibiyetti. Şampiyonluk yolunda her maça final gözüyle bakıyoruz ve mücadelemiz sürecek” dedi.

Altınordu, ligdeki bir sonraki maçında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak. Zirve yarışını sürdürmek isteyen İzmir temsilcisi, taraftarlarına şampiyonluk için umut vermeye devam ediyor.