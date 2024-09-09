Altınordu, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona iyi bir başlangıç yaparak ilk maçında İnegölspor'u 2-0 yendikten sonra, dün Kepezspor deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü ve toplamda 4 puana ulaştı. Hafta içinde U20 Milli Takımı'nda forma giyen kaleci Serhat ve orta saha oyuncusu Sami, özel izin alarak bu karşılaşmada oynadı. Ancak, U20 Milli Takımı'nda kalan santrfor İlkan kadroya dahil edilemedi.

Altınordu'da ayrıca sakatlıkları bulunan gurbetçi orta saha oyuncusu Kaan Baysal ve santrfor Hüseyin Bulut da kadroda yer almadı. Teknik Direktör Olcay Şahan, Kaan Baysal'ın yokluğunda Tahsin'i ilk 11'de sahaya sürdü. Altyapı oyuncuları Arif Asaf Gültekin ve Sercan Demirkıran da oyuna sonradan girerek 2'nci Lig'deki ilk maç heyecanlarını yaşadılar.