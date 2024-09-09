Yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i kadrosuna katıp dünya basınında ses getiren Galatasaray, şampiyonluk için çalışmalarına devam ediyor. Birçok oyuncuyla temas halinde olan sarı kırmızılı ekip yeni formasyona uygun oyuncular için kolları sıvadı. 3'lü formasyon ile yola devam edeceği öğrenilen Galatasaray'da kanat bek arayışları sürüyor. Elindeki kanat oyuncularını elden çıkaran sarı kırmızılı ekip son olarak Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satmıştı.

Galatasaray’ın transfer etmek istediği öne sürülen Nicola Zalewski’den sarı kırmızılı ekibe kötü haber geldi. İtalyan La Gazetta dello Sport’un haberine göre Polonyalı oyuncu kariyerine Roma’da devam etmek istiyor.

Bir diğer kanat seçeneklerinden bir tanesi olan Frankfurt forması giyenDina Ebimbe ile ilgilendiği de iddia edilmişti. Fakat Fransız Le Pariesen'in haberine göre Fransız futbolcu Galatasaray'ın teklifini reddetti.