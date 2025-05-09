Nesine 2. Lig Yükselme Play-Off 1. Turu'nda Adana 01 FK'yi penaltılarla geçen Altınordu, ikinci turda Kastamonuspor'un rakibi oldu.

Nesine 2. Lig Yükselme Play-Off 1. Tur mücadelesinde Altınordu, Adana 01 FK ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 tamamlanan karşılaşmayı penaltı atışları sonucunda 3-1 kazanan Altınordu, adını ikinci tura yazdırdı.

İlk yarıda karşılıklı goller

Ali Hoşfikirer 1 Nolu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında Ahmet Ülük'ün golüyle Adana 01 FK öne geçti. 34. dakikada penaltı kazanan Altınordu, Hüseyin Bulut'un golüyle eşitliği sağladı: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Uzatmada eşitlik geldi

İkinci yarıya hızlı başlayan Adana 01 FK, 50. dakikada bir kez daha Ahmet Ülük ile gol buldu. Mücadelenin son anlarında Altınordu, Kemi Var Uzun'un golüyle 2-2'lik eşitliği sağladı ve maç penaltılara uzadı.

Penaltılarda Altınordu üstün geldi

Penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük kuran İzmir temsilcisi, Play-Off 1. Turu geçerek yoluna devam etti. Altınordu, ikinci turda GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak. İkinci tur maçları 12 ve 16 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

STAT: Ali Hoşfikirer 1 Nolu Stadı

MAÇ SKORU: Adana 01 FK 2-2 Altınordu (Penaltılar: 1-3)

GOLLER: Dk. 17 ve 50 Ahmet Ülük (Adana 01 FK), Dk. 34 Hüseyin Bulut (P), Dk. 90+ Kemi Var Uzun (Altınordu)

PENALTILAR: Altınordu 3 - 1 Adana 01 FK