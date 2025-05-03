Altınordu FK, TFF 2. Lig play-off 1. turunda Adana 01 FK ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncu Mete Yıldız, hedeflerinin galibiyetle İzmir’e dönmek olduğunu söyledi.

Altınordu, kritik maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

Altınordu, 8 Mayıs Perşembe günü oynanacak play-off mücadelesine Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi ve İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor. Genç kadrosuyla sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen İzmir temsilcisi, sezonu play-off hattında tamamladı.

Mete Yıldız: “Tek hedefimiz galibiyet”

Altınordu’nun deneyimli ismi Mete Yıldız, mücadele öncesi yaptığı açıklamada takım içindeki havanın çok iyi olduğunu belirtti. Yıldız, "Telafisi olmayan bir maça hazırlanıyoruz. İyi mücadele edip galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.

Torbalı’da U15 final heyecanı

Altınordu’nun ev sahipliğinde Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde devam eden U15 Gelişim Ligi finalleri yarın oynanacak şampiyonluk ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.

Final Maçı: Ümraniyespor – Fenerbahçe (18.00)

Üçüncülük Maçı: Beşiktaş – Galatasaray (16.00)