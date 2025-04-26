Altınordu, 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u garantiledikten sonra lider Sarıyer karşısında moral arıyor. Mücadele yarın saat 15.00’te başlayacak.

Altınordu Sarıyer deplasmanında moral peşinde

2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off’a kalmayı garantileyen Altınordu, yarın deplasmanda lider Sarıyer ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 15.00'te Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda başlayacak ve mücadelede Batuhan Kolak düdük çalacak.

Alper cezalı, Uğur'un durumu belirsiz

İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Alper karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Uğur'un durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Altınordu, ligde topladığı 56 puanla 5’inci sırada yer alıyor. Lider Sarıyer ise 76 puanla şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

Teknik direktör Namet Ateş ilk galibiyetini arıyor

Altınordu, son dört maçta üç mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Kırmızı-lacivertlilerde ikinci maçına çıkacak olan teknik direktör Namet Ateş, takımın başında ilk galibiyetini elde etmek istiyor.

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