Yargıtay, Ergün Poyraz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yazdığı "Diplomasız" kitabı nedeniyle aldığı hapis cezasını bozdu.

Yargıtay, 'Diplomasız Erdoğan' davasında kararını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasının olmadığı iddiaları, seçim sürecinde Türkiye gündeminde geniş yer bulmuştu. Bu iddiaları "Diplomasız" isimli kitabında dile getiren Ergün Poyraz, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış ve 2 yıl 4 ay hapis cezası almıştı.

İtiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi kararı onamış, dosya temyiz edilerek Yargıtay’a taşınmıştı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 3 Mart 2025 tarihinde verdiği kararla hapis cezasını bozdu.

Poyraz: "İddialarım belgeli"

Dava dosyasında yer alan ifadesinde Ergün Poyraz, "Diplomasız" adlı kitabın kendisine ait olduğunu ve her satırının belgeli olduğunu belirtti. Poyraz, İstanbul İmam Hatip Lisesi kayıtlarında Erdoğan'ın başka bir okula geçiş yapmadığının görülebileceğini, üniversite hayatının bulunmadığını ve resmi belgelerle iddialarının doğrulanabileceğini ifade etti.

Poyraz ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

“Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki kütük defteri ve dosyasında başka bir okula gitmediği görülecektir. Üniversite hayatı olmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınacak belgeler ile bu durum ortaya çıkacaktır.”

Yargıtay: "İfade özgürlüğü kapsamında ağır eleştiri"

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, verdiği kararda siyasi kişilere yönelik eleştirilerin sınırlarının daha geniş olduğunu vurguladı. Kararda, Poyraz'ın ifadelerinin hakaret suçunu oluşturmadığı, siyasi ve ağır eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı zamana, yere ve duruma göre değişebilir. Siyasetçilere yönelik eleştirilerde izin verilen sınırlar daha geniştir. Somut olayda, sanığın eylemi onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp, siyasi ve ağır eleştiri niteliğindedir."

Böylece Yargıtay, Ergün Poyraz’a verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını oy birliğiyle bozarak, mahkumiyet kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.