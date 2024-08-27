Altınordu Spor Kulübü yönetim kurulu almış olduğu karar ile futbol takımının iç saha maçlarını oynayacağı Torbalı Metin Oktay yerleşkesine gidiş ve geliş için otobüs tahsis edileceğini duyurdu.

Ücretsiz bilet imkanı

Ayrıca Altınordu A.Ş. yöneticileri ile de görüşülerek bu otobüsle maça gidecek taraftarlarımıza ücretsiz maç bileti temin edilerek dağıtılacağı müjdesini de ekledi.Altınordu Spor Kulübü Başkanı Halim Bezircilioğlu “ Öncelikle talebe bakacağız. Bu talebe göre otobüs ve bilet sayılarında daha sonra artırabiliriz. Ayrıca bu yaklaşımlarından dolayı A.Ş. yönetimine teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Bu kararımız tüm camiamıza ve taraftarımıza hayırlı olsun” dedi.