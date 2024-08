Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım alan ailelerdeki öğrencilerin ulaşım masraflarını karşılamak için başlatılan Ulaşım Desteği'nin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da süreceğini açıkladı. Bakan Göktaş, Ulaşım Desteği kapsamında, ailesinden farklı bir şehirde eğitim gören ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım masraflarına destek sağlandığını belirtti.

Ulaşım Desteği programının 2022 yılında hayata geçirildiğini hatırlatan Göktaş, bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin bu destekten yararlandığını ifade etti.

2024-2025’te de ulaşım desteği sağlanacak

Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin çocuklarına yılda dört defa gidiş-dönüş olmak üzere ulaşım desteği sunduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için gerekli tüm adımları atıyoruz. Sosyal yardım alan ailelerdeki öğrencilerin ulaşım masraflarını karşılamak amacıyla başlattığımız Ulaşım Desteği, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da sürecek. Bu destek kapsamında, öğrenciler için tek yön ulaşım desteği üst limit tutarı 1.250 TL olarak belirlendi. Şu ana kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza yaklaşık 60,8 milyon TL kaynak aktardık."

Bakan Göktaş, Ulaşım Desteği ile öğrencilere ve ailelerine katkıda bulunmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştiriyoruz. Sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin her zaman yanındayız, onların ihtiyaç duyduğu her an destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Başvurular SYDV’lere yapılacak

Göktaş, bu destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin veya ailelerinin, öğrencilerin ikamet ettiği adrese en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunması gerektiğini hatırlattı.