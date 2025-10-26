2’nci Lig Beyaz Grup’ta zor günler geçiren Altınordu, evinde konuk ettiği Karacabey Belediyespor’a 1-0 mağlup olarak düşme hattından çıkma fırsatını kaçırdı. İzmir ekibi galibiyet hasretini sürdürüyor.
Altınordu evinde kayıp
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, İzmir’de konuk ettiği Karacabey Belediyespor karşısında kritik bir yenilgi aldı. Mücadelenin ilk yarısında 37’nci dakikada sahneye çıkan Sedat Cengiz, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.
Altınordu kalan dakikalarda beraberlik golü için baskı kursa da sonuç değişmedi. Maçın sonunda sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrılan kırmızı-lacivertliler, ligde galibiyetle tanışamadı.
Altınordu düşme hattından çıkamadı
Bu sonuçla Altınordu, 4 puanda kalarak düşme hattındaki yerini korudu. Karacabey Belediyespor ise puanını 10’a yükselterek alt sıralardan bir nebze uzaklaştı.
İzmir temsilcisi, son 5 maçta yalnızca 4 puan toplayabilirken, gol yollarında yaşadığı sıkıntı dikkat çekti. Taraftarlar, alınan kötü sonuçların ardından teknik heyete tepki gösterdi.