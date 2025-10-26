Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde Yılmaz Köse (45), ayrı yaşadığı eşi İkbal Köse’nin sevgilisi tarafından satırla saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Köse, hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de yasak aşk cinayeti

Olay, 22 Ekim günü Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi Lozan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Yılmaz Köse (45), ayrı yaşadığı eşi İkbal Köse’nin evine çocuklarını görmek için gitti. Bu sırada evde bulunan İkbal Köse’nin sevgilisi Muhammed Koç (39) ile Yılmaz Köse arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed Koç, eline aldığı satırla Yılmaz Köse’ye saldırdı. Vücuduna aldığı ağır darbelerle yere yığılan Köse için çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yılmaz Köse’yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Köse, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

İki çocuk babası olan Yılmaz Köse’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Olayın ardından kaçan Muhammed Koç, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.