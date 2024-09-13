Altınordu Spor Kulübü, taraftarlarına verdiği ulaşım desteği sözünü bu hafta sonu gerçekleşecek karşılaşma öncesinde yerine getiriyor. 15 Eylül Pazar günü Metin Oktay Tesislerinde oynanacak Altınordu - Isparta 32 karşılaşması için taraftarların maça kolay ulaşımını sağlamak amacıyla ücretsiz otobüs tahsis edildi.

Otobüs, Pazar günü saat 15:00’da İzmir Üçyol Metro çıkışındaki otobüs terminalleri önünden hareket edecek. Ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen taraftarlar, Tamer Özbalcı ile 0538 965 19 68 numaralı telefondan iletişime geçebilirler.

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Altınordu taraftarları, kulübün sağladığı bu destekle maç coşkusunu stadyumda hep birlikte yaşama fırsatı bulacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ