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Altınordu taraftarları, kulübün sağladığı bu destekle maç coşkusunu stadyumda hep birlikte yaşama fırsatı bulacak.

Beşiktaş'ta hareketli saatler | Ya Trippier Ya Tavernier

Beşiktaş'ta hareketli saatler | Ya Trippier Ya Tavernier

Otobüs, Pazar günü saat 15:00’da İzmir Üçyol Metro çıkışındaki otobüs terminalleri önünden hareket edecek. Ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen taraftarlar, Tamer Özbalcı ile 0538 965 19 68 numaralı telefondan iletişime geçebilirler.

Altınordu Spor Kulübü, taraftar larına verdiği ulaşım desteği sözünü bu hafta sonu gerçekleşecek karşılaşma öncesinde yerine getiriyor. 15 Eylül Pazar günü Metin Oktay Tesislerinde oynanacak Altınordu - Isparta 32 karşılaşması için taraftarların maça kolay ulaşımını sağlamak amacıyla ücretsiz otobüs tahsis edildi.

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