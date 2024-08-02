Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sezon açılış törenine, Altınordu Spor Kulübü Başkanı Halim Bezircilioğlu, Altınordu Voleybol Şube Başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar, kulüp yöneticileri, antrenörler, sporcular, aileler, Altınordu U17 futbol takımı oyuncuları ve çok sayıda davetli katıldı.

Gelecek yıl hedef 1'inci Ligde olmak

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Serdar Kaçar, yeni sezonun Altınordu'ya ve tüm spor kulüplerine hayırlı olmasını diledi. “Voleybolda 3’üncü sezonu geride bıraktık. Üç merkezde toplam 9 voleybol okulumuzda 700 sporcumuz var. 22 alt yapı takımımız ile liglerde mücadele edeceğiz. A Takımımızın da isteği ve arzusu üst seviyede. Hepsinin ağzında şampiyonluk sözleri var. Bizler de gelecek yıl 1’inci Ligde olmak istiyoruz” dedi.

Başkan Halim Bezircilioğlu: "Sakatlıksız ve başarı dolu bir sezon olsun"

Altınordu Spor Kulübü Başkanı Halim Bezircilioğlu ise yeni sezonun tüm kulüpler için sakatlıksız ve başarılarla dolu geçmesini diledi. "Voleybol takımımız çok başarılı işler yapıyor. Umarız bu yıl şampiyon olacak ve 1’inci lige yükseleceğiz” ifadelerini kullandı.

Geçmiş sezonun başarılı takımları ödüllendirildi

2023-2024 sezonunda İzmir Gelişim Ligi şampiyonu olan Midi ve Yıldız takımlarına kupaları ve madalyaları, Altınordu Spor Kulübü Başkanı Halim Bezircilioğlu ve Altınordu Voleybol Şube Başkanı Serdar Kaçar tarafından takdim edildi.

Oyuncuların gözünden yeni sezon

Takım kaptanı Ezgi Kara, Çağlanur Çakır, Miray Baş ve Zeynep Batmaz, yeni sezondaki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Voleybol Şube Başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar ve tüm yöneticilere duydukları güven ve gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ettiler.

U17 Futbol Takımı'ndan voleybol takımına destek

Açılış törenine katılan Altınordu U17 futbol takımı oyuncuları, voleybol takımı sporcularına başarılar diledikten sonra kendilerine gül hediye etti. Konuşmaların ve ödül töreninin ardından, Altınordu Voleybol Takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.