Emarçeb Toplantısı Didim Belediyesi'nin Ev Sahipliğinde Yapıldı

Toplantı öncesinde Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek’i temsilen Didim’e gelen Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Fatma Kaynaş, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ı makamında ziyaret etti. İki belediyenin yetkilileri arasında samimi bir sohbetin gerçekleştiği bu ziyaret, hem iş ilişkilerini pekiştirdi hem de bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesine katkıda bulundu. Kaynaş, Didim’in sıcak konukseverliği ve Başkan Gençay’ın nazik kabulü için teşekkürlerini sundu.

Toplantının içeriği ve görüşülen konular

EMARÇEB Encümen Toplantısı, Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, birlik üyesi belediyelerin temsilcileri, çevre ve sürdürülebilirlik konularında yürütülen çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca, önümüzdeki dönemde yapılacak projeler ve stratejiler üzerine detaylı bir planlama yapıldı. Belediyeler, çevreci projelerin daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi için iş birliğini artırma kararı aldı.

Toplantının ardından, Kaynaş ve diğer belediye temsilcileri, Didim Belediyesi’nin hayata geçirdiği çeşitli projeleri yerinde inceledi. Bu projeler arasında çevre dostu uygulamalar, kültürel ve tarihi mekanların korunması gibi konular öne çıktı.

Didim’in projeleri ve kültürel zenginlikleri

Toplantı sonrası düzenlenen şehir gezisinde, katılımcılar Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projelerle ilgili bilgi aldı ve şehirdeki kültürel, tarihi mekanları gezdi. Toplantının ve ziyaretin, EMARÇEB üyeleri arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceği ve çevre konularında ortak hedeflere ulaşma yolunda önemli adımlar atılmasına vesile olacağı ifade edildi.