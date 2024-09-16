TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Altınordu, evinde Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup ederek 7 puana ulaştı ve ikinci sıraya yükseldi. İki hafta önce iç sahada İnegölspor'u da yenen İzmir temsilcisi, performansıyla dikkat çekiyor.

Altınordu'nun zirve yükselişi

İzmir Temsilcisi Isparta 32 Spor'u Mağlup Etti

Altınordu, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki 3'üncü hafta mücadelesinde Isparta 32 Spor'u 2-0 yenerek 7 puana ulaşarak ligdeki konumunu güçlendirdi. İzmir temsilcisi, ilk 3 hafta sonunda sadece galibiyetler elde ederek kalesini gole kapatarak şampiyonluk hedefini sürdürüyor.

Sami ve Emre'nin golleriyle galibiyet

Altınordu'nun genç yıldızları Sami ve Emre, takımın bu başarıdaki en büyük paydaşları oldu. İlk hafta iç sahada İnegölspor filelerini sarsan ikili, Isparta 32 Spor karşısında da gollerini atarak takımın 4 golünden ikisini kaydetti. Bu performanslarıyla ligde 2'şer golle en çok dikkat çeken oyuncular arasında yer aldılar.

Teknik direktör Olcay Şahan'ın stratejisi

Teknik Direktör Olcay Şahan, Isparta 32 Spor karşısında ilk 11'de 3 değişiklik yaparak dikkatleri üzerine çekti. Kepezspor deplasmanında ilk 11'de görev verdiği Emre, Tahsin ve Ege'yi yedek kulübesine çekerken, iyileşen Kaan, gurbetçi Bahattin ve altyapıdan yetişen Furkan Emin Kaçmaz'a ilk 11'de şans verdi. Bu değişiklikler, takımın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Bir sonraki rakip: Kırklarelispor

Altınordu, bu hafta 4 puanlı Kırklarelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadele, İzmir temsilcisinin zirveye yükselme mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Kırklarelispor karşısında alınacak galibiyet, Altınordu'nun şampiyonluk yolundaki iddiasını daha da güçlendirebilir.