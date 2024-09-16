Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminde bulunduğu iddia edilen Ryan Wesley Routh, Florida’da mahkemeye çıkarıldı. 58 yaşındaki zanlıya, "ateşli silah bulundurma" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurma" başlıkları altında iki ayrı suçlama yöneltildi. Routh, federal silah yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

Florida’daki duruşmada, Routh’un zincirlenmiş ve mavi tulum giymiş olduğu gözlemlenirken, hakimin sorularını cevapladı. Daha önce başka suçlardan hüküm giymiş olan Routh hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Florida Valisi Ron DeSantis de konuyla ilgili ayrı bir soruşturma yürüteceklerini açıkladı. DeSantis, olayda eyalet yasalarının ihlal edildiğine inandıklarını belirtti.

Olayın detayları

Trump, Florida’daki golf sahasında bulunduğu sırada silah sesleri duyulmuş, ardından kendisinin güvende olduğu açıklanmıştı. Trump’ın seçim kampanyası iletişim direktörü, Trump’ın olaydan zarar görmediğini duyurmuştu. Yerel yetkililer, bir şüphelinin AK-47 tipi bir silahla yakalandığını belirtmişti. Olayla ilgili FBI soruşturması devam ediyor.