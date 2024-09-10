TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona iyi bir başlangıç yapan Altınordu, ilk iki maçında İnegölspor'u 2-0 mağlup edip, deplasmanda Kepezspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu maçlarda dikkat çeken isimlerden biri de altyapıdan yetişen 17 yaşındaki ön libero Burak Gültekin oldu. Genç futbolcu, her iki karşılaşmada da ilk 11'de yer alarak toplamda 180 dakika sahada kaldı ve sergilediği performansla hem teknik direktör Olcay Şahan'ın hem de taraftarların beğenisini kazandı.

Sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı

Geçen sezon U19 takımında oynayan ve bu sezon A takıma yükselen Burak, ilk profesyonel deneyimini yaşarken gösterdiği performansla, Altınordu'nun altyapıdan yetişen genç oyunculara olan güvenini bir kez daha kanıtladı. Şubat ayında profesyonel sözleşme imzalanan Burak'ın sözleşmesi, haziran ayında 2027 yılına kadar uzatıldı. Bu genç yetenek, takımına katkı sunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, kendisine güvenen teknik ekibe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.