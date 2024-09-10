Fethiye’de turizm sektörünün iklim değişikliğine karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla Fethiye Belediyesi ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından ortaklaşa başlatılan “Fethiye Turizm Sektörü Bütünleşik İklim Değişikliği Eylemi Projesi”nin protokolü imzalandı. Proje, bölgedeki otellerin enerji, su ve atık yönetiminde iyileştirmeler yaparak çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyor.

İklim Değişikliği Eylem Planı nedir?

Küresel iklim değişikliği, özellikle Akdeniz havzası gibi turizm açısından kritik bölgelerde etkilerini daha belirgin göstermeye başladı. Bu durum, bölge turizminin sürdürülebilirliği için önemli bir tehdit oluşturuyor. Fethiye Belediyesi, Türkiye’nin uluslararası iklim taahhütlerine uyum sağlama amacıyla başlattığı İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) kapsamında, Fethiye Turizm Sektörü Bütünleşik İklim Değişikliği Eylemi Projesi'ni hayata geçiriyor.

Projenin amacı ve hedefleri

Bu proje ile Fethiye’deki turizm tesislerinin karbon ayak izi azaltılarak, bölgenin çevreye duyarlı bir turizm merkezi haline getirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında otellerde yapılacak ölçümler ile enerji, su ve atık yönetimi optimize edilerek sera gazı emisyonları minimize edilecek.

Kısa Vadeli Hedefler: Yatırım maliyetlerini düşürmek

Orta ve Uzun Vadeli Hedefler: Enerji, su ve atık yönetim giderlerini azaltmak, turizmde sürdürülebilirliği sağlamak

Fethiye Belediyesi ve FTSO’dan ortak adım

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Bu proje ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceğiz. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu projede, sera gazı emisyonlarını hesaplayarak, turizm tesislerinde emisyonların azaltılması için önemli adımlar atacağız” dedi. FTSO Başkanı Osman Çıralı ise, “Bölgemizi korumak ve geleceğe hazırlamak için harekete geçtik” diyerek turizm sektörüne çağrıda bulundu.

Fethiye'de uygulama başlıyor

Proje, Türkiye’de ilk kez uygulanan bu tür bir proje olma özelliği taşıyor. Fethiye’deki turizm işletmelerinin emisyonlarını azaltma konusunda model olması beklenen bu girişim, aynı zamanda diğer turizm bölgelerine de örnek teşkil edecek. Proje, sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmayıp, uzun vadede işletmelere maliyet tasarrufu sağlamayı da hedefliyor.

Sürdürülebilir gelecek için önemli bir adım

Fethiye Turizm Sektörü Bütünleşik İklim Değişikliği Eylemi Projesi, küresel iklim değişikliğinin turizm üzerindeki etkilerini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak adına atılan önemli bir adım olarak görülüyor. Fethiye’nin bu tür projelerle Türkiye’nin diğer turizm bölgelerine de örnek teşkil etmesi bekleniyor.