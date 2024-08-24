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Umut, 2026 yılında sona erecek olan sözleşmesini feshederek Altınordu'dan ayrıldı. Genç kaleci, A takımda forma şansı bulamadan yeni bir kulüpte kariyerine devam etme kararı aldı. Altınordu'da kaleci Mert Furkan Bayram'ın Alanyaspor'a transfer olmasının ardından altyapıdan Efe Kaan Yıldız, A takıma dahil edilmişti.

Futbol a 10 yaşında Altınordu'da başlayan ve kulübün alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalayan 20 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon A takıma yükselip 3. kaleci olarak görev yapmıştı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu 'da forma giyen genç kaleci Umut Keseci, sürpriz bir kararla kulüpten ayrılarak TFF 3. Lig temsilcisi Amasyaspor FK ile anlaştı.

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