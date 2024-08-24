Olay, Gökpınar Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangını fark eden jandarma ekipleri, hemen durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yatağan ve Bayır itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere ekipler inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.