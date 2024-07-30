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İş birliği kapsamında Efeler'e geçen hafta transferde 11 genç futbolcu gönderen kırmızı-lacivertli kulüp, "Altınordu Futbol Kulübü olarak geçtiğimiz günlerde genç futbolcularımızın profesyonel liglerde mücadele etmesi konusunda işbirliği anlaşmasına vardığımız TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler SK 09 Takımı ile yapmış olduğumuz anlaşma sona ermiştir. Evlatlarımız bünyemizde değerlendirilecektir. Gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" açıklamasını yaptı.

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