TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi yönetimi Mahmut Gözüaçık'a devrolup Futbol Federasyonu'ndan onay gelince Didim Altınkumspor ismiyle lige katılacak Efeler 09 SFK, 2'nci Lig'deki yetiştirici İzmir ekibi Altınordu'yla transferde iş birliği yapmıştı.
İş birliği kapsamında Efeler'e geçen hafta transferde 11 genç futbolcu gönderen kırmızı-lacivertli kulüp, "Altınordu Futbol Kulübü olarak geçtiğimiz günlerde genç futbolcularımızın profesyonel liglerde mücadele etmesi konusunda işbirliği anlaşmasına vardığımız TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler SK 09 Takımı ile yapmış olduğumuz anlaşma sona ermiştir. Evlatlarımız bünyemizde değerlendirilecektir. Gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" açıklamasını yaptı.