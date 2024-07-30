Dünya Bankası, deprem bölgesindeki küçük sanayi sitelerinin yeniden inşası ve işletmelerin faaliyetlerinin devamı için 600 milyon dolarlık kredi onayladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kuruluşlardan sağlanan finansman hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankası'nın 6 Şubat depremlerinden etkilenen küçük sanayi sitelerinin yeniden inşası ve bölgedeki işletmelerin faaliyetlerinin devamı için 600 milyon dolarlık krediyi onayladığını duyurdu.

Dünya Bankası'ndan sağlanan krediler

Bakan Şimşek, Dünya Bankası kredilerinin deprem bölgesindeki projelerde kullanılacağını belirterek, "Deprem bölgesindeki projelerde kullanılacak Dünya Bankası kredileri toplam 2 milyar dolara ulaştı. Dünya Bankası’ndan bu sene onaylanan finansman ise toplam 3,7 milyar dolara yaklaştı." ifadelerini kullandı.

Uluslararası finansman ve ekonomik güven

Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik programının sağladığı güven sayesinde uluslararası kuruluşlardan uygun koşullarda finansman sağlamaya devam edeceklerini vurguladı. Şimşek, "Programımızın sağladığı güven ile uluslararası kuruluşlardan uygun koşullarda finansman sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Ekonomik istikrar ve yatırımların devamı

Şimşek'in açıklamaları, Türkiye'nin uluslararası finansman kaynaklarına erişiminin sürdüğünü ve bu kaynakların ülke ekonomisinin istikrarını korumada önemli rol oynadığını gösteriyor. Özellikle deprem bölgelerinde yapılacak yatırımlar, hem bölgenin yeniden inşasında hem de ekonomik faaliyetlerin devamlılığında kritik bir öneme sahip.